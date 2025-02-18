6 yıl 3 ay hapisle aranıyordu: FETÖ hükümlüsü eski polis Tokat'ta yakalandı
Tokat'ta 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı.
Tokat Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin koordineli çalışmaları sonucu önemli bir operasyon gerçekleştirildi.
FETÖ/PDY Terör Örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, kent merkezinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Gerçekleştirilen başarılı operasyon neticesinde yakalanan şahıs, adli işlemleri tamamlanarak cezaevine gönderildi.
Tokat Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?
- Dekan yardımcısını vurup, intihara kalkıştı
- Birleşik Metal-İş'te silahlı saldırı!
- AKP seçim için 'uygun tarih' verdi
- 2 tahliye, 15 sanık hakkında iddianame!
- Şube başkanı hayatını kaybetti
- Ünlü marka ifşa oldu! Bakanlık affetmedi
- Özgür Özel'den Lütfü Savaş'a sert tepki!
- CHP'den açıklama geldi!
- Özcan Deniz hastaneye kaldırıldı!