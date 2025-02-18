6 yıl 3 ay hapisle aranıyordu: FETÖ hükümlüsü eski polis Tokat'ta yakalandı

Tokat'ta 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı.

6 yıl 3 ay hapisle aranıyordu: FETÖ hükümlüsü eski polis Tokat'ta yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 18.02.2025 - 13:18

Tokat Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin koordineli çalışmaları sonucu önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

FETÖ/PDY Terör Örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, kent merkezinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gerçekleştirilen başarılı operasyon neticesinde yakalanan şahıs, adli işlemleri tamamlanarak cezaevine gönderildi.

Tokat Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.


Etiketler: #FETÖ/PDY #fetö

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