FETÖ operasyonunda yakalanmışlardı: 17 doktor ile ilgili yeni gelişme

Yayınlanma: 17.02.2025 - 15:11

Güncelleme: 17.02.2025 - 15:11

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’ye yönelik bu sabah yeni bir çalışma gerçekleştirmiş, örgütsel faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 17 doktor yakalanmıştı.

İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyona ilişkin yeni detaylara ulaşıldı.

Haklarında yakalama kararı bulunan, 14’ü devlet hastanelerinde, 3’ü ise özel sağlık kurumlarında faaliyet gösteren 17 hekimin polisteki sorgusu sürerken, zanlılara ilişkin çarpıcı detaylara ulaşıldı.

ANKESÖRLÜ HATLAR ÜZERİNDEN ÖRGÜTSEL HABERLEŞME

Çoğunun başka kişiler adına kayıtlı operasyonel GSM hattı kullandıkları, FETÖ mensupları arasında ankesörlü hatlar üzerinden örgütsel haberleşmeye uygun iletişim sağladıkları ve FETÖ/PDY’nin güncel yapı içinde faaliyet gösterdikleri anlaşıldı.

Örgüt içinde "askeri mahrem imam" diye nitelendirilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) sızdırılan FETÖ’cülerden sorumlu oldukları öğrenilen hücre üyelerinin, şifreli iletişim ağının deşifre olmasında büyük rol oynayan ankesörlü telefonlardan sağladıkları aktarıldı.

Geçmiş dönemde kapatılan FETÖ’nin finans kurumu Bank Asya’da para trafiğine rastlanan örgüt üyelerinden; Erdem Ö., Enes G., Mustafa K., Edip B.K., Emir K., Mustafa Y., Mesut B., Arif A., Abdullah A.A., Abdullah S., Emre B., Ahmet Y., Gökhan K., Ahmet K.,ve Eren A.’nın halen bazı Devlet Hastaneleri ve özel sağlık kurumlarında aktif olarak çalıştıkları tespit edildi.



