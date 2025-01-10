6 yıl hapisle aranıyordu: FETÖ'den aranan hükümlü Kayseri'de yakalandı

Kayseri'de terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan A.K.Ö. (43), polis tarafından yakalanıp, cezaevine gönderildi.

6 yıl hapisle aranıyordu: FETÖ'den aranan hükümlü Kayseri'de yakalandı
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DHA
Yayınlanma: 10.01.2025 - 09:23

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan A.K.Ö.'nün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda A.K.Ö., yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.


Etiketler: #Kayseri

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