6 yıl hapisle aranıyordu: FETÖ'den aranan hükümlü Kayseri'de yakalandı
Kayseri'de terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan A.K.Ö. (43), polis tarafından yakalanıp, cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan A.K.Ö.'nün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda A.K.Ö., yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Etiketler: #Kayseri
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