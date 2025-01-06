Kayseri'de şok uygulama: 5 firari yakalandı

Kayseri'de polisin düzenlediği "şok uygulamada" aranan 5 zanlı yakalandı.

Kayseri'de şok uygulama: 5 firari yakalandı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 06.01.2025 - 09:14

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Toplam 41 ekip ve 82 personelin katıldığı uygulamada, 2 bin 549 araç ve 6 bin 313 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı.

Uygulamada, üzerinde uyuşturucu madde bulunan 6 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı, 10 yoklama kaçağına da işlem yapıldı.

TÜM MATERYALLERE EL KONULDU

Ayrıca, 1 hacizli otomobilin ele geçirildiği çalışmalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca ve 42 fişek ele geçirildi.


Etiketler: #Kayseri

İlgili Haberler

Kayseri'de FETÖ operasyonu: Firari yakayı ele verdi!

Kayseri'de FETÖ operasyonu: Firari yakayı ele verdi!
Kayseri'de 'uyuşturucu satıcılarına' eş zamanlı operasyon: Çok sayıda gözaltı...

Kayseri'de 'uyuşturucu satıcılarına' eş zamanlı operasyon: Çok sayıda gözaltı...
Bodrum FK evinde Kayserispor'a diş geçiremedi!

Bodrum FK evinde Kayserispor'a diş geçiremedi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler