Kayseri'de şok uygulama: 5 firari yakalandı
Kayseri'de polisin düzenlediği "şok uygulamada" aranan 5 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Toplam 41 ekip ve 82 personelin katıldığı uygulamada, 2 bin 549 araç ve 6 bin 313 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı.
Uygulamada, üzerinde uyuşturucu madde bulunan 6 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı, 10 yoklama kaçağına da işlem yapıldı.
TÜM MATERYALLERE EL KONULDU
Ayrıca, 1 hacizli otomobilin ele geçirildiği çalışmalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca ve 42 fişek ele geçirildi.
Etiketler: #Kayseri
En Çok Okunan Haberler
-
- O sütler zincir marketlerden toplatılıyor!
- SGK binlerce eve yazı gönderdi!
- Ferdi Tayfur'un cenazesindeki kavgayı anlattı
- Çamaşır kurutma makinesi alacaklar dikkat!
- 'Yeşil ve gri pasaportta sistem değişiyor' iddiası
- Yeşil ve gri pasaportlar için açıklama geldi
- Murat Övüç hakkında yeni gelişme!
- Ferdi Tayfur'un 17 yaşındaki oğlu cenazede ortaya çıktı
- Yeni yılın ilk 3 gününde 4 ürün gümrükten döndü!
- 'Pişman değilim, devam edeceğim'