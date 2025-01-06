Kayseri'de feci kaza... Öğrenci servisi ile araç çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

Yayınlanma: 06.01.2025 - 11:18

Güncelleme: 06.01.2025 - 11:18

Karakaya-Özvatan Kavşağı mevkisinde meydana gelen kazada, otomobil ile öğrenci servisi çarpıştı.

Kazada serviste bulunan 5 öğrenci, otomobilde bulunan 5 kişi olmak üzere toplamda 10 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralılarda ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin de, kazanın ardından yaralıları tedavi altına alındıkları Bünyan İlçe Devlet Hastanesi’nde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.