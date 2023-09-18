6 yıl önce öldürülen üniversite öğrencisi Feray Şahin Mersin'de anılıyor
Mersin’de 6 yıl önce katledilen üniversite öğrencisi Feray Şahin, ailesi ve sevenleri tarafından Mersin’de anılıyor. Anne Aysel Şahin, "Dosyamız 4 yıldır Yargıtay’da bekliyor. Biz 6 yıldır adalet bekliyoruz" sözleriyle isyan etti.
Mersin’de üniversite son sınıfta okurken, o sırada polis olan Fatih Burak Aykul tarafından öldürülen, 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Feray Şahin, ölümünün 6. yılında anılıyor.
ŞAHİN AİLESİ 6 YILDIR ADALET ARIYOR
Mezitli Belediyesi öncülüğünde Feray Şahin Parkı’nda 19 Eylül Salı günü saat 12.00’de düzenlenecek Feray Şahin’i Anma etkinliğine dair açıklama yapan Anne Aysel Şahin, “Feray kızımız kadın cinayetlerinin ne ilki, nede sonuncusu oldu. Gencecik kızımızı öldüren katil, ödül gibi ceza ile korundu ve sokağa bırakıldı. Dosyamız 4 yıldır Yargıtay’da bekliyor. Biz 6 yıldır adalet bekliyoruz. Geciken adalet, adalet değil?” diyerek tepki gösterdi.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Fenerbahçe'ye kötü haber
- 'Düşük' faizli konut kredisi geliyor
- Kuveytli yazarın çirkin sözlerine tepki yağdı!
- CHP önünde patlayan silahın hikâyesi
- Sindirim sorunlarına doğal çözüm!
- İfadesi ortaya çıktı!
- Hangi 'çıkar grubu'ndaymışım açıklayın!
- İstanbul'dan gelen baba 'masaj salonunu' bastı
- CHP'de olaylı kongre
- Yediği balık hayatını kararttı! 4 uzvu artık yok...