ÇBK Mersin - Fenerbahçe Alagöz Holding maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Alagöz Holding, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 18:30'da başlayacak.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon başlıyor.
Fenerbahçe Alagöz Holding, ilk maçında deplasmanda ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı ile karşılaşacak.
ÇBK MERSİN - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?
Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 18:30'da başlayacak.
ÇBK MERSİN - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele Sportstv kanalından naklen yayımlanacak.
Fenerbahçe Alagöz Holding, geçen sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı.
ÇBK Mersin ise lider bitirdiği ligin ardından play-off finalinde karşılaştığı Fenerbahçe Alagöz Holding'e toplamda 3-0 mağlup olarak ikinci olmuştu.
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