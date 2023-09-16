Mersin'de PKK, IŞİD ve FETÖ'ye eş zamanlı operasyon: 3 tutuklama

Yayınlanma: 16.09.2023 - 10:50

Güncelleme: 16.09.2023 - 10:51

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün, 3 ayrı soruşturma kapsamında harekete geçti.

Ekipler, terör örgütü IŞİD için yabancı uyruklu kişilerden para toplayıp, finansman sağladığı öne sürülen ve yine yabancı uyruklu olan S.K.'yi, FETÖ'nün irtibat görevlisi olduğu ve örgüt üyeleriyle arasında para transferi gerçekleştiği ileri sürülen A.F.K.'yi, terör örgütü PKK adına Avrupa ülkelerinde faaliyet gösterdiği ve örgüt üyeliği suçundan hakkında işlem yapılan kişilere finansal yardımda bulunduğu iddia edilen R.E. ve L.O.'yu tespit etti.

110 POLİS GÖREV ALDI

Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından TEM ekipleri, operasyon için harekete geçti. Ekipler, şüphelilerin evlerine baskın düzenledi. Özel harekat polislerinin katıldığı, dron ile havadan destek verilen operasyonda 110 polis görev aldı.

Koçbaşlarıyla demir kapıları kırılan evlere girip arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 4 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. A.F.K. adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, S.K, L.O. ve R.E. tutuklandı.