60 milyon liralık 'saadet zinciri' vurgunu şüphelisi: Ben de dolandırıldım

Manisa'da 'saadet zinciri' yöntemi ile birçok kişinin 60 milyon TL'sini dolandırdığı ileri sürülen İ.A. (40), polisin operasyonu ile yakalandı. İlk ifadesinde İ.A., kendisinin de mağdur olduğunu, saadet zincirindeki bir üst kişi tarafından dolandırıldığını söyledi.

DHA
Yayınlanma: 12.04.2023 - 13:14
60 milyon liralık 'saadet zinciri' vurgunu şüphelisi: Ben de dolandırıldım
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Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran 5 kişi, bir marketler zincirinin Alaşehir, Salihli, Turgutlu ilçeleri sorumlu müdürü İ.A. tarafından 'saadet zinciri' yöntemi ile dolandırıldıklarını ileri sürüp, şikayetçi oldu.

Mağdurlar, İ.A.'nın 6 ay önce toptan şeker alarak pazarlayıp, haftalık yüzde 10 kar payı verme vaadiyle çok sayıda kişiden çeşitli miktarlarda para toplayıp, 10 gün önce de ortadan kaybolduğunu belirtti.

YERİ BELİRLENDİ

İ.A.'nın bu yöntem ile aralarında market çalışanlarının da bulunduğu çok sayıda kişinin 60 milyon lirasını dolandırdığı ileri sürüldü. Polis, İ.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, İ.A.'nın Denizli'deki ağabeyinin evinde saklandığı bilgisine ulaştı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Harekete geçen ekipler, gece saatlerinde eve operasyon düzenleyip, şüpheliyi gözaltına aldı. Polisteki ilk ifadesinde İ.A., kendisinin de mağdur olduğunu, saadet zincirindeki bir üst kişi tarafından dolandırıldığını söyledi.

İfadesinde, İzmir'de de saadet zinciri içinde olan kişiler bulunduğunu belirten İ.A.'nın, polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


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