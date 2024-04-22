61 yaşındaki işçi inşaatta kalp krizi geçirdi

Aksaray’da bir inşaatta kalıp işçiliği yapan 61 yaşındaki işçi, çalıştığı sırada kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 22.04.2024 - 15:31
61 yaşındaki işçi inşaatta kalp krizi geçirdi
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Olay, Tacin Mahallesi 1810 Sokak’ta bulunan 4 katlı inşaatın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatın kalıp işlerini yaptığı esnada kalp ağrısını fark eden Muhammed Gül Yıldız (61) inşaatta çalışan arkadaşlarından yardım istemek için zemin kattaki çıkışa geldi. 

Arkadaşlarının son anda fark ettiği adam baygınlık geçirerek olduğu yere yığıldı. Durumu fark eden arkadaşları hemen 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta gerçekleştirilen işçi, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. 

Canlandırma ünitesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yıldız hayatını kaybederken, 4 ay önce aynı hastanede kalp damar ameliyatı olduğu öğrenildi.


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