62 yaşındaki emekli öğretmen, ormanlık alanda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Konukçu, arkadaşı ile birlikte gittiği Yayla Mahallesi ormanlık alanda aniden rahatsızlandı. Emekli öğretmen Murat Konukçu’ya ilk müdahaleyi arkadaşı yaparak, surumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Bölgeye jandarma, sağlık ekipleri ve AFAD sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen Konukçu kurtarılamadı. Konukçu’nun cansız bedeni ekipler tarafından kayalık alandan çıkarılarak, ambulansa nakledildi.

ÖLÜM NEDENİ KESİNLEŞTİ

Konukçu’nun cenazesi Köyceğiz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopside Konukçu’nun kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Kalp krizi sonucu vefat eden emekli öğretmen Murat Konukçu’nun cenazesi Köyceğiz Merkez Hacıbey Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Boğsa Mezarlığı'nda toprağa verildi.