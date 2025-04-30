6.2'lik depremin ardından... Üsküdar'da hasar gören anaokulu boşaltıldı!

Üsküdar'da tarihi bir binanın içinde bulunan Halil Rüştü Anaokulu'nun İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından hasar gördüğü tespit edildi. Anaokulu, ekipler tarafından boşaltıldı.

6.2'lik depremin ardından... Üsküdar'da hasar gören anaokulu boşaltıldı!
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DHA
Yayınlanma: 30.04.2025 - 16:00

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, Üsküdar Dr. Fahri Atabey Caddesi İttihat Sokak'ta tarihi bir binanın içinde bulunan Halil Rüştü Anaokulu'nda hasar tespit meydana geldi.

Ekiplerin okulda yaptığı incelemelerin ardından okul binası tedbir amaçlı boşaltıldı. Tarihi bir yapının içinde eğitim veren anaokulunun öğrencilerinin farklı okullara yönlendirildiği öğrenildi. Ekiplerin çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.


Etiketler: #anaokulu #deprem #Üsküdar #Bina

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