6.2'lik depremin ardından... Üsküdar'da hasar gören anaokulu boşaltıldı!

Yayınlanma: 30.04.2025 - 16:00

Güncelleme: 30.04.2025 - 16:02

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, Üsküdar Dr. Fahri Atabey Caddesi İttihat Sokak'ta tarihi bir binanın içinde bulunan Halil Rüştü Anaokulu'nda hasar tespit meydana geldi.

Ekiplerin okulda yaptığı incelemelerin ardından okul binası tedbir amaçlı boşaltıldı. Tarihi bir yapının içinde eğitim veren anaokulunun öğrencilerinin farklı okullara yönlendirildiği öğrenildi. Ekiplerin çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.