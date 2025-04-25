İstanbul'da 6.2'lik deprem... Avcılar'daki korku dolu anlar ortaya çıktı! Oyun parkı, berber salonu, mağaza, kafeterya...

Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. Avcılar'da da deprem anında iş yerlerinde bulunan vatandaşların can havliyle kaçışı güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'da 6.2'lik deprem... Avcılar'daki korku dolu anlar ortaya çıktı! Oyun parkı, berber salonu, mağaza, kafeterya...
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DHA
Yayınlanma: 25.04.2025 - 13:05

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu.

Deprem anı ayrı ayrı birçok iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerden birinde bir binanın önünde bulunan oyun grubundaki salıncakların kendiliğinden sallandığı görülüyor.

BERBER DÜKKANINDAN KAÇTILAR

Başka bir görüntü de ise berber salonunda tıraş olan vatandaşların sarsıntı anında can havliyle kaçtığı anlar kameralara yansıdı.

Mağaza ve kafeteryalarda depreme yakalananlar da ne yapacaklarını şaşırırken bir kişinin kolona sarılarak tutunmaya çalışması dikkat çekti.


Etiketler: #Avcılar #AFAD son depremler #23 Nisan 2025 İstanbul depremi #deprem

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