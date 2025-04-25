İstanbul'da 6.2'lik deprem... Avcılar'daki korku dolu anlar ortaya çıktı! Oyun parkı, berber salonu, mağaza, kafeterya...
Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. Avcılar'da da deprem anında iş yerlerinde bulunan vatandaşların can havliyle kaçışı güvenlik kameralarına yansıdı.
İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu.
Deprem anı ayrı ayrı birçok iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerden birinde bir binanın önünde bulunan oyun grubundaki salıncakların kendiliğinden sallandığı görülüyor.
BERBER DÜKKANINDAN KAÇTILAR
Başka bir görüntü de ise berber salonunda tıraş olan vatandaşların sarsıntı anında can havliyle kaçtığı anlar kameralara yansıdı.
Mağaza ve kafeteryalarda depreme yakalananlar da ne yapacaklarını şaşırırken bir kişinin kolona sarılarak tutunmaya çalışması dikkat çekti.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- AYM Başkanı: Hassas teraziler bir gün kurulacak
- 4.3 büyüklüğünde deprem panik yarattı
- 'Çok çekinilecek bir durumla...'
- Ahmet Ercan'dan 'büyük İstanbul depremi' açıklaması
- İBB operasyonunda yeni dalga!
- '1 Mayıs' ve 'Ümit Özdağ' kararını açıkladı!
- Anket sonuçlarını paylaştı
- Ünlü markanın konserveleri acil olarak toplatılıyor!
- Soylu, Özel'i hedef aldı, 'kaset' iddiasına yanıt verdi
- İmamoğlu'nun avukatının avukatı için karar!