63 yaşındaki adam hurda toplarken canından oldu!
Niğde'de yol kenarında hurda toplarken otomobilin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Niğde-Kayseri yolu Ovacık köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kayseri istikametinden Niğde istikametine geldiği öğrenilen M.B. yönetimindeki 66 ACU 931 plakalı araç, yol kenarında hurda toplayan Ahmet Ulukan'a (63) çarptı.
Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ahmet Ulukan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Ulukan’ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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