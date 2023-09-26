Adana'da kavgayı ayırmak istedi canından oldu

Yayınlanma: 26.09.2023 - 10:01

Güncelleme: 26.09.2023 - 10:30

Edinilen bilgiye göre 23 Eylül günü saat 19.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi’nde; Kadri Aslan (19), daha önceden aralarında husumet bulunan Furkan Nuri Ç. (20) ile sosyal medya üzerinden küfürleşip, buluşmak için sözleşti.

SADECE KAVGAYI AYIRMAK İSTEMİŞTİ

Aslan, evde ruhsatsız tabancasıyla Furkan Nuri Ç.’nin yaşadığı sokağa gitti. Burada çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Aslan, tabancayla Furkan Nuri Ç.’yi ayağından vurdu. Gürültü üzerine sokağa çıkan Halit Yakacı (61), kavgayı ayırmak istedi.

Koşarak olay yerinden uzaklaşan Aslan, sokaktan çıkarken rastgele ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri, Yakacı’nın göğsüne isabet etti. Yakacı kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçarak izini kaybettirdi.

KURTARILAMADI

Mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yakacı doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Furkan Nuri Ç. ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Kadri Aslan’ın, bir akrabasının evinde saklandığını belirledi. Adrese yapılan baskında Aslan gözaltına alındı.

Olayda kullandığı tabanca ise otoyol kenarına atılmış halde bulundu.

'PİŞMANIM' DEDİ

Emniyet'e götürülen şüpheli Aslan, husumetlisiyle aralarında çıkan tartışma sonucu tabancasını ateşlediğini öne sürerek, “Kavgayı aralayan amcayı vurduğumu bilmiyordum. Kaçarken rastgele ateş açtım. Pişmanım” dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.