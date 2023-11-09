63 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu
Nevşehir’de 63 yaşındaki yurttaş, yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Nevşehir'de Esentepe Mahallesi Kerem Sokak’taki evinde yalnız yaşayan İbrahim Develioğlu’ndan (63) haber alamayan yakınları durumu ihbar etti.
İtfaiye ekiplerinin yardımı ile eve giren ekipler, şahsı hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Develioğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
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