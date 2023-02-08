65 saat sonra gelen mucize: 7 yaşındaki Elif Ada enkazdan kurtarıldı

Adıyaman'da depremde enkaz altında kalan 7 yaşındaki Elif Ada, 65 saat sonra kurtarıldı.

AA
Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 22:13
65 saat sonra gelen mucize: 7 yaşındaki Elif Ada enkazdan kurtarıldı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentte, ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Siratut Mahallesi'nde yıkılan bir binanın enkazında çalışma yürüten ekipler, 7 yaşındaki Elif Ada'yı enkaz altından 65 saat sonra kurtardı.

Elif Ada, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. 


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