Sosyal medya üzerinden dolandırıcılığa 4 yıl 2 ay hapis

Samsun'da sosyal medya hesabı üzerinden bir kişiyi ‘ucuz kredi verme’ vaadiyle parasını alarak dolandıran şahıs yargılandığı mahkemece 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İHA
17 Haziran 2022 Cuma, 17:33
Sosyal medya üzerinden dolandırıcılığa 4 yıl 2 ay hapis
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Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, G.B. adlı kişiyi sosyal medya hesabı üzerinden verdiği ilanda ucuz kredi verme vaadiyle ‘masraf’ adı altında 540 lira dolandırılan M.Ö.'nün yargılanması sona erdi.

Mahkeme, M.Ö.'yü ‘dolandırıcılık’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. 


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