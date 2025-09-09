‘67 yıllık deneyimle millilerin yanındayız’

Ray Sigorta’nın, Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığı işbirliği kapsamında, üç yıl boyunca A Milli Erkek ve Kadın Futbol Takımları’nın resmi ana sponsoru olduğu açıklandı.

Bundan büyük gurur duyduklarını belirten Ray Sigorta Üst Yöneticisi Koray Erdoğan, şunları vurguladı: “67 yıllık deneyimimizle millilerimizin de yanındayız. Bilhassa son 10 yılda gerçekleştirdiğimiz büyük atılımla; değişimi yöneten, sektörün geleceğini şekillendiren oyuncular arasında konumlanıyoruz. Bu süreçte federasyonumuzun ihtiyaç duyduğu tüm sigorta ürünlerini karşılayacağız.”