Cumhuriyet Gazetesi Logo
69 barodan ortak açıklama: Yandaş TGRT'nin 'gazetecisine' büyük tepki

69 barodan ortak açıklama: Yandaş TGRT'nin 'gazetecisine' büyük tepki

23.05.2026 22:20:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
69 barodan ortak açıklama: Yandaş TGRT'nin 'gazetecisine' büyük tepki

AKP'ye yakın TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in 'mutlak butlan hattı' paylaşımı büyük tepkiye neden oldu. 69 baro tarafından yapılan ortak açıklamada, "Avukat-Müvekkil Gizliliği İhlal Edilemez" denildi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

CHP'ye yönelik "mutlak butlan" kararı sonrası, iktidara yakın TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımı, baroların büyük tepkisine neden oldu.

Atik sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, mutlak butlan kararı sonrası tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarının Silivri Cezaevi'ne giriş çıkışlarını saat saat dakika dakika yazmıştı.

69 barodan yapılan ortak açıklamada, "Barolar olarak; avukatlara yönelik hedef gösterici yayınlar yapanlar ile kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde paylaşılmasında sorumluluğu bulunan tüm kişi ve kurumlar hakkında yürütülecek yasal süreçlerin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.

"SORUMLULUK KAMU MAKAMLARINA AİT"

Açıklama şu şekilde:

"Son günlerde bazı basın yayın organlarında, avukatların ceza infaz kurumlarındaki görüşme ve ziyaret kayıtlarının kamuoyuyla paylaşıldığı görülmektedir. Bu veriler yalnızca kişisel veri niteliği taşımamakta; aynı zamanda Anayasa’nın 36. maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesiyle güvence altına alınan savunma hakkının ve avukat-müvekkil ilişkisinin gizliliğini ihlal etmektedir.

Söz konusu ziyaret kayıtları, Adalet Bakanlığının yetki ve sorumluluğu altındaki sistemlerde muhafaza edilmektedir. Avukatların bu kayıtlara görevlilerin izni olmadan ulaşması, not alması veya fotoğrafını çekmesi imkansızdır. Bu nedenle ortaya çıkan veri ihlalinde sorumluluk, öncelikle kayıtların güvenliğini sağlamakla yükümlü kamu makamlarına aittir.

Buna rağmen, bilgilerin avukatlar tarafından paylaşıldığı yönünde bir algı yaratılmaya çalışılması meslektaşlarımızı hedef haline getirmekte ve avukatlık mesleği itibarsızlaştırılmak istenmektedir. Devletin yükümlülüğü, bu bilgilerin basına servis edilmesine zemin hazırlamak değil; güvenliğini sağlamak ve ihlal iddialarını etkili biçimde soruşturmaktır.

Barolar olarak; avukatlara yönelik hedef gösterici yayınlar yapanlar ile kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde paylaşılmasında sorumluluğu bulunan tüm kişi ve kurumlar hakkında yürütülecek yasal süreçlerin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Image

İlgili Konular: #Gazeteci #Baro #TGRT

İlgili Haberler

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kabaoğlu'ndan 'mutlak butlan' tepkisi: 'Hukuken yok hükmündedir!'
İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kabaoğlu'ndan 'mutlak butlan' tepkisi: 'Hukuken yok hükmündedir!' CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptaline ilişkin kararı değerlendiren İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kabaoğlu, Bölge Adliye Mahkemesi’nin verdiği kararın anayasal düzende “hukuken yok hükmünde” olduğunu söyledi.
İstanbul Barosu'ndan Ceza infaz kurumlarındaki avukat görüşmelerinin üçüncü kişilerle paylaşılmasına tepki
İstanbul Barosu'ndan Ceza infaz kurumlarındaki avukat görüşmelerinin üçüncü kişilerle paylaşılmasına tepki İstanbul Barosu, son günlerde avukatların ceza infaz kurumlarında gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin kayıt ve bilgilerin, bazı basın yayın organlarında kamuoyuyla paylaşıldığına dikkati çekerek bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Ceza infaz kurumlarında tutulan bu tür bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılması, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat bakımından olduğu kadar, ceza hukuku bakımından da sorumluluk doğurabilecek niteliktedir. Devletin yükümlülüğü, kişisel veri niteliğindeki bu bilgilerin basına servis edilmesine zemin hazırlamak değil; güvenliğini sağlamak, hukuka aykırı erişimleri engellemek ve ihlal iddialarını etkili biçimde soruşturmaktır" denildi.
İstanbul Barosu'ndan 'Bilgi Üniversitesi' açıklaması
İstanbul Barosu'ndan 'Bilgi Üniversitesi' açıklaması İstanbul Barosu, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin, eğitim-öğretim yılının sona ermesine bir ay kala Cumhurbaşkanı kararıyla kaldırılmasına yazılı bir açıklamayla tepki gösterdi. Üniversitelerin Anayasa’nın 130. maddesi uyarınca, bilimsel özerkliğe sahip anayasal kurumlar olduğunun anımsatıldı.