69 yaşındaki alzheimer hastası kadından günlerdir haber alınamıyor
Bilecik’in Bayırköy beldesinde yaşayan alzheimer hastası 69 yaşındaki Maksude Ubuz isimli kadından bir süredir haber alınamıyor.
Bayırköy beldesinde yaşayan Maksude Ubuz isimli kadın vatandaş dün öğleden sonra bulunduğu Akkaya mevkiinde tarlarında kayboldu. Maksude Ubuz’un eşi Mahmut Ubuz polis ekiplerini arayarak kayıp ihbarında bulundu. Bölgeye yaşlı kadını aramak için ekipleri sevk edilirken, Bayırköy Belediyesi kayıp vatandaş için harekete geçerek sosyal medya hesabında yaptı.
Paylaşımda, ‘’Beldemiz halkından Mahmut Ubuz’un eşi Maksude Ubuz, bugün öğle saatlerinde bulundukları Akkaya mevkiinden kaybolmuştur. Gören ya da bulanların, Bayırköy Belediyesine haber vermeleri önemle rica olunur’’ ifadelerini paylaştı.
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