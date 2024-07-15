30 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Sivil ekipler yakaladı

Bursa’da hırsızlık suçundan 30 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan zanlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 15.07.2024 - 10:15
30 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Sivil ekipler yakaladı
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Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, il genelinde aranan kişileri yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.

Son olarak yapılan çalışmada ’Hırsızlık’ suçundan hakkında 30 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Y.H.’yi yakalamak için çalışma yaptı.

Sivil ekipler, 30 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlı Y.H.’yi, Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi’nde gözaltına alıp, işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti.


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