69 yaşındaki emekli öğretmen yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

69 yaşındaki emekli öğretmen yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

23.04.2026 21:52:00
İHA
69 yaşındaki emekli öğretmen yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Kastamonu’nun Daday ilçesinde kendisinden haber alınamayan emekli öğretmen, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Kesin ölüm sebebinin ise otopsi incelemesi neticesinde kesinleşeceği öğrenildi.

Olay, Daday ilçesi Çölmekçiler köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan emekli müzik öğretmeni Ali Özcan’dan (69) haber alamayan komşuları, şüphe üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, 69 yaşındaki Ali Özcan’ı hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Özcan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazesi morga kaldırılan Özcan'ın kalp krizi sebebiyle hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

Özcan'ın kesin ölüm sebebinin ise otopsi incelemesi neticesinde kesinleşeceği öğrenildi.

