7,5 milyonu aşan abonesi vardı... Başsavcılık açıkladı: YouTube'daki 'Minecraft Parodileri' kanalı için erişim engeli kararı

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından yurt genelinde asayiş operasyonları devam ediyor.

Son olarak YouTube'daki 'Minecraft Parodileri' isimli kanal için harekete geçildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI, ERİŞİM ENGELİ KARARI GETİRİLDİ

7 milyondan fazla kişinin abone olduğu "Minecraft Parodileri" isimli kanal hakkında, "Suç İşlemeye Alenen Tahrik" ve TCK'nin 215. maddesinde düzenlenen "Suçu ve Suçluyu Övme" suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı.

Öte yandan kanal hakkında erişim engeli kararı verildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizde son günlerde yaşanan okullarımıza, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize yönelik menfur silahlı saldırılar nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, özellikle okul çağındaki çocukları diğer öğrencilere ve öğretmenlere karşı şiddet içerikli eylemleri gerçekleştirmeye teşvik edici, şiddete yönlendirici, şiddet ve suç teşkil eden eylemleri meşru gösteren ve bu eylemleri tasvip eden görüntü ile söz ve beyanlara yer verildiği tespit edilen ve Youtube isimli sosyal medya platformunda abone sayısı 7,5 milyonu aşan 'Minecraft Parodileri' rumuzlu/isimli hesap hakkında TCK'nin 214. Maddesinde düzenlenen Suç İşlemeye Alenen Tahrik ve TCK'nin 215. Maddesinde düzenlenen Suçu ve Suçluyu Övme suçlarından re'sen soruşturma başlatılmış olup,

Başlatılan soruşturma kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından söz konusu hesaba erişimin engellenmesine dair karar verilmesi hususundaki talebimiz üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince ilgili sosyal medya hesabına erişimin engellenmesine karar verilmiştir."