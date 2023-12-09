7 aracın lastiğini patlatmıştı: 'Sanki adam öldürdük' diyen şüpheli tutuklandı

Kayseri'de 7 aracın tekerini bıçakla patlatıp zarar verdikten sonra gazeteciye tekme savurup "Sanki adam öldürdük. Ne çekiyorsun?" diyen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 09.12.2023 - 10:17
7 aracın lastiğini patlatmıştı: 'Sanki adam öldürdük' diyen şüpheli tutuklandı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Mimarsinan Susurluk ve Delice Sokak’ta meydana gelen olayda park halindeki 7 aracın tekerleklerini bıçakla patlatan bir kişi kaçtı.

Araç sahiplerinin ihbarı üzerine harekete geçen Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri olayı F.D.’nin (25) yaptığını belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, şahıs Alsancak Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı.

HAKARET ETTİ, TEKME SALLADI

F.D., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kayseri Devlet Hastanesi’nde bulunan Adli Tabipliğe getirildi. Şahıs burada kendisini görüntüleyen gazeteciye küfür edip tekme sallarken "Sanki adam öldürdük. Ne çekiyorsun?" diyerek tepki gösterdi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kayseri araç lastik bıçak

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