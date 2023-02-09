7 aylık bebek 66 saat sonra kurtarıldı
Hakkari'den Hatay'a giden Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), depremden 66 saat sonra yedi aylık bebeği enkazdan sağ olarak çıkardı.
İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan bilgilendirmeye göre, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla Hatay'a gönderilen arama kurtarma ekibi, Odabaşı Mahallesi'nde yıkılan bir binanın enkazından yedi aylık bebeği kurtardı.
Ekipler, molozların arasından çıkardıkları bebeği, ambulansa götürerek ilk müdahalesini yaptı.
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