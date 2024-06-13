7 gündür aranıyordu... 14 yaşındaki Burak'tan acı haber
Elazığ'da sıcak havadan bunalıp, girdiği Murat Nehri'nde kaybolan Burak Süner'in, arama çalışmalarının 7'nci gününde cansız bedeni bulundu.
Palu ilçesinde Burak Süner ile arkadaşları sıcak havadan bunalarak Murat Nehri'ne girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan Süner, gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye polis, jandarma, sağlık, AFAD, UMKE ve dalgıç ekipleri sevk edildi.
294 personel, 6 arama botu, 2 dron, 2 tekne, 1 su altı arama cihazı ve 42 araçla yapılan arama çalışmalarının 7'nci gününde, girdiği yerin 1,5 kilometre uzaklığında su yüzeyinde cansız bedeni bulundu. Süner'in cenazesi, sudan çıkarılarak otopsi için Palu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor
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