Tunceli’de kayıp olarak aranıyordu... Cansız bedeni bulundu
Tunceli’nin Nazımiye ilçesinde hayvanlarını araziye çıkardıktan sonra kendisinden haber alınamayan kişinin, cansız bedenine ulaşıldı.
Tunceli'de bulunan Geriş köyünde hayvanlarını otlatmak için dün sabah saatlerinde evinden ayrılan Ergün Yıldız’dan haber alınamaması üzerine çalışma başlatıldı.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde yürütülen çalışmalara jandarma ve Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ekipleri de destek verdi.
Gece boyunca zorlu arazide görev yapan ekipler, ormanlık alanda Yıldız’ın cansız bedenini buldu.
Sedye yardımıyla bölgeden alınan Yıldız’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Nazımiye Toplum Sağlığı Merkezi morguna kaldırıldı.
Yıldız’ın bozayı saldırısı sonucu hayatını kaybettiği sanılıyor.
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