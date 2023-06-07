7 Haziran 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji 7 Haziran hava durumu raporunu yayımladı. Bazı iller için 60 gün uyarısı geldi. Sıcak havaların yerini dolu fırtına ve sağanak yağış alacak. İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz (Giresun hariç), Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Bilecik ve Bolu çevreleri ile bu akşam saatlerinde Niğde, Kayseri ve Sivas'ın doğu, Adana ve Ankara'nın kuzey, Çankırı'nın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
60 GÜN UYARISI
Aksiyonlu bir sürece girildiğini belirten Hava Forum, belediyeleri de ‘Tüm belediyeler rögar ve mazgal temizliklerini şu önümüzdeki 60 gün dikkat etmeli... Aksiyonlu bir sürece giriyoruz. 1 ayda yağan yağmuru 1 saatte alabileceğimiz yağışlı günler görebiliriz. Uzun vade tahminler buna işaret ediyor, dikkatli ve tedbirli olmak zorundayız’ diyerek uyardı.
İşte bölge bölge hava durumu...
MARMARA
Öğle saatlerinden sonra Bilecik çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BİLECİK 12°C, 27°C
Öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 16°C, 24°C
Parçalı bulutlu
SAKARYA 16°C, 27°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 14°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 18°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 22°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 17°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Adana'nın kuzey çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 20°C, 33°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 20°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 20°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
K.MARAŞ 18°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Niğde, Kayseri ve Sivas ile Ankara'nın kuzey, Çankırı'nın batı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 13°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 14°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT 9°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 12°C, 25°C
Öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 15°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 10°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 15°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, (Giresun hariç) Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE 18°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN 15°C, 23°C
Parçalı bulutlu
TOKAT 12°C, 26°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 18°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Öğle saatlerinde bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 7°C, 21°C
Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
IĞDIR 15°C, 30°C
Sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 6°C, 21°C
Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 12°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 15°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 19°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 17°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 23°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
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