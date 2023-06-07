7 Haziran 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 07.06.2023 - 08:03

Güncelleme: 07.06.2023 - 08:13

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz (Giresun hariç), Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Bilecik ve Bolu çevreleri ile bu akşam saatlerinde Niğde, Kayseri ve Sivas'ın doğu, Adana ve Ankara'nın kuzey, Çankırı'nın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

60 GÜN UYARISI

Aksiyonlu bir sürece girildiğini belirten Hava Forum, belediyeleri de ‘Tüm belediyeler rögar ve mazgal temizliklerini şu önümüzdeki 60 gün dikkat etmeli... Aksiyonlu bir sürece giriyoruz. 1 ayda yağan yağmuru 1 saatte alabileceğimiz yağışlı günler görebiliriz. Uzun vade tahminler buna işaret ediyor, dikkatli ve tedbirli olmak zorundayız’ diyerek uyardı.

İşte bölge bölge hava durumu...

MARMARA

Öğle saatlerinden sonra Bilecik çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BİLECİK 12°C, 27°C

Öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 14°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 16°C, 24°C

Parçalı bulutlu

SAKARYA 16°C, 27°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 14°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 18°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 22°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 17°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Adana'nın kuzey çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 20°C, 33°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 20°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 20°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

K.MARAŞ 18°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Niğde, Kayseri ve Sivas ile Ankara'nın kuzey, Çankırı'nın batı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 13°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 13°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 14°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT 9°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 25°C

Öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 15°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 10°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 15°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, (Giresun hariç) Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE 18°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN 15°C, 23°C

Parçalı bulutlu

TOKAT 12°C, 26°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 18°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Öğle saatlerinde bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 7°C, 21°C

Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR 15°C, 30°C

Sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 6°C, 21°C

Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 12°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 15°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 19°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 17°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 23°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu