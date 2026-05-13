7 ilde 'naylon fatura' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

13.05.2026 08:45:00
DHA
İstanbul merkezli 7 ilde sahte fatura düzenleyerek piyasaya sürdükleri belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ekonomik olarak zor durumda bulunan kişilerin üzerlerine paravan şirket kurulduğunu ve bu şirketler üzerinden piyasaya sahte (naylon) fatura dağıtıldığını belirledi.

Çalışmalar kapsamında HTS kayıtları, hesap hareketleri ve vergi tekniği raporları incelendi.

Yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli Ankara, Van, Çorum, Malatya, Antalya ve Kocaeli'nde belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonu: 1,5 milyar TL'lik işlem hacmi! Samsun merkezli 6 ilde sosyal konut projelerini kullanarak açtıkları sahte internet siteleri üzerinde vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi hakkında işlem yapıldı. Şüphelilere ait banka ve kripto para hesaplarında yaklaşık 1,5 milyar TL işlem hacmi belirlendi.
Dolandırıcıların yeni yöntemi: 'gov-tr' hilesiyle sahte ceza mesajı Dolandırıcıların yeni “gov-tr” tuzağı yurttaşları hedef alıyor. KGM adıyla gönderilen sahte ceza mesajlarında kullanılan küçük URL oyunları ve düşük tutarlı ödeme yöntemiyle kullanıcıların kart bilgileri ele geçirilirken, uzmanlar “Hiçbir kamu kurumu yurt dışı numaralarından resmi bildirim yapmaz” uyarısında bulundu.
Sahte yatırım tuzağına kandı... 700 bin lira dolandırıldı Antalya'da sosyal medyada gördüğü link üzerinden bir yatırım fonuna girdiğini düşünen emekli Suna Ülger (60) 700 bin TL dolandırıldı.