7 ilde operasyon: Hacizli araçları sahte belgelerle sattılar!

Bursa merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, yediemin otoparkında bulunan hacizli araçları sahte belgelerle çıkarıp parçalayarak sattıkları iddiasıyla yakalanan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 10.06.2023 - 11:36
7 ilde operasyon: Hacizli araçları sahte belgelerle sattılar!
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Bursa'da Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" soruşturması kapsamında, 24 ayrı olayda icra yoluyla haczedilerek yediemin otoparkına çekilen araçlar hakkında sahte evraklar düzenlenerek ilamsız icra takibi başlatıldığı belirlendi.

Gerçek borçlu araç sahibi adına sahte kimlik düzenlenerek, bu araçların bulunduğu yediemin otoparklarından çıkarılıp parçalanarak satıldığı tespit edildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI!

Bunun üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından Bursa'nın yanı sıra İstanbul, Kocaeli, İzmir, Mersin ve Şanlıurfa'da eşzamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.B., K.Ş., M.S., M.Ç. ve B.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, S.O.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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