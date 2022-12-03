7 ilde 'sabun dolandırıcılığı' operasyonu: Çok sayıda tutuklama var

03 Aralık 2022 Cumartesi, 09:39

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan ev kadınlarına yönelik 'ek iş', 'evde sabun paketleme işi' gibi reklamları paylaşarak haksız kazanç sağlayan suç çetesini tespit etti.

Teknik ve fiziki takipte, çete üyeleri tarafından sosyal medyada ilgi çekildiği; iletişime geçilenlerden sözde sigorta ücreti, evde sabun paketleme işi için ön ödeme, kapora, vergi, sipariş ve kargo ücretleri adı altında para istendiği saptandı.

Mağdurlardan daha sonra da sigorta, fatura ve vergi ücretleriyle dosya masrafı adı altında para alındığı belirlendi. Şebeke üyelerinin ayrıca, bu işlemlerin legal olduğuna inandırmak adına sahte olarak düzenlenmiş, üzerinde Adalet Bakanlığı'nın resmi kurum logosu ve sitesine ait ekran resmi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın logosu olan sahte şirket isimlerinin bulunduğu çeşitli belge, vergi levhası ve resim gönderdiği de tespit edildi.

500 KİŞİDEN HAKSIZ KAZANÇ

Şüphelilerin bu yolla ülke genelinde 500 kişiden 4 milyon 500 bin TL haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüphelinin yakalanması için geçen salı günü İzmir merkezli Adana, Antalya, Hatay, Kastamonu, Mersin ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin ayrı ayrı olmak üzere nitelikli dolandırıcılık suçlarından toplam 117 aranma kaydı olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15’i tutuklanırken, 5’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



