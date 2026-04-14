Cumhuriyet Gazetesi Logo
7 ilde 'tefecilik' operasyonu: 34 şüpheli gözaltına alındı!

14.04.2026 09:11:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen 'tefecilik' operasyonu yapıldı. Operasyonda çek kırdırmak suretiyle faiz karşılığı borç para vererek haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 34 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 7 ilde tefecilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 49 adreste arama yapılırken, 34 şüpheli gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan operasyona yönelik yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında 'Örgüt Kurmak, Yönetmek, Üye Olmak ve Tefecilik' suçlarını işledikleri tespit edilen 36 şüphelinin yakalanması amacıyla İstanbul, Muğla, Kocaeli, İzmir, Balıkesir, Siirt ve Bitlis illerinde tespit edilen toplam 49 adreste 14.04.2026 günü eş zamanlı arama yapılmasına, suça konu delillere ve eşyalara el konulmasına, şüphelilerin gözaltına alınarak Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmesine yönelik Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat  verilmiştir."

İlgili Konular: #İstanbul #Operasyon #Tefecilik

İlgili Haberler

Ankara'da 'tefecilik' soruşturması: 51 kişi gözaltında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen tefecilik soruşturması kapsamında 56 kişinin tefecilik ile POS tefeciliği yaptıkları tespit edildi. Soruşturma kapsamında 56 kişiden 51'i gözaltına alındı.
Tefecilere operasyon: 2 milyar 200 milyon liralık mal varlığına el konuldu! Ankara ve Diyarbakır'da tefecilere yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheliden 18'i tutuklandı. Şüphelilerin 2 milyar 200 milyon liralık mal varlığına ise el konuldu.
3 ilde 'tefecilik' yapan ve 'suç gelirlerini aklayanlara' operasyon: 25 gözaltı Antalya merkezli 3 ilde 22 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda; yüksek faizle borç vererek haksız kazanç sağladığı ve suç gelirlerini akladığı öne sürülen 25 şüpheli, gözaltına alındı.