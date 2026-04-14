7 ilde 'tefecilik' operasyonu: 34 şüpheli gözaltına alındı!

İstanbul merkezli 7 ilde tefecilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 49 adreste arama yapılırken, 34 şüpheli gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan operasyona yönelik yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında 'Örgüt Kurmak, Yönetmek, Üye Olmak ve Tefecilik' suçlarını işledikleri tespit edilen 36 şüphelinin yakalanması amacıyla İstanbul, Muğla, Kocaeli, İzmir, Balıkesir, Siirt ve Bitlis illerinde tespit edilen toplam 49 adreste 14.04.2026 günü eş zamanlı arama yapılmasına, suça konu delillere ve eşyalara el konulmasına, şüphelilerin gözaltına alınarak Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmesine yönelik Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir."