7 kadın hekim, İzmir Tabip Odası yönetimine talip oldu

07 Nisan 2022 Perşembe, 12:15

İzmir Tabip Odası'nın 17 Nisan Pazar günü Konak Salih İşgören İlkokulu’nda yapılacak genel kurulunda yönetime adaylığını açıklayan Prof. Dr. Çimen Gülben Olguner başkanlığındaki Hekim Güçbirliği Grubu’nun yönetim kurulu aday listesi kadın hekimlerden oluşuyor. Listede; Nazife Sefi Yurdakul, Lütfiye Akalın, Fatma Yurttaş, Funda Müftüoğlu, Zehra İlke Akyıldız ve Feriyde Çalışkan yer alıyor.

Hekim Güçbirliği Grubu Başkanı Olguner, yönetim kurulu adaylarıyla birlikte hedeflerini ANKA Haber Ajansı'na anlattı.

"HEKİMLER SİYASİ GÖRÜŞ PEŞİNDE DEĞİL"

Yönetim kurulu aday listesinin kadınlardan oluşturmalarının amacının kadına ve hekime dikkat çekmek olduğunu belirten Olguner, şöyle konuştu:

"Kadınlar son yıllarda ülkemizde giderek artan inanılmaz bir şiddete kurban gidiyor. Hekimlere yönelik de artan bir şiddet var. Bu nedenle farkındalığımızı artırmak, yaşananlara dikkat çekmek için 'kadın hekimler' diyerek yola çıktık. Tabip Odası yönetimine girelim, meslektaşlarımız, kadınlarımız elimizi taşın altına koyalım istedik. Kadın eli değince söylenenler yapılacak. Seçim bildirgemizde ne dediysek yapacağız. Verdiğimiz söz, istediğimiz destek bu yüzden. Hekime şiddet, özlük hakları, malpraktis (beceri noksanlığı yahut hastanın tedavisini vermemesiyle gelişen zarar) ve yurt dışına kaçış gibi temel sorunlar var. Bunların yanı sıra emekli hekimler, çalışan emekli hekimler, asistanlar ve tıp öğrencilerimiz için öneri paketleri hazırlayacağız. Sonra gerekli mercilere ulaştıracağız. Daha da ötesine giderek Türk Tabipleri Birliği'nin yönetimine de geçmek istiyoruz. Yıllardır süren bu çekişme ortamını, Türk tabiplerinin günlük siyasi olaylara taraf edilmesini istemiyoruz. Hiçbir hekim siyasi görüş peşinde değil. Türk Tabipleri Birliği de İzmir Tabip Odası da olmamalı. Öncelikle bunun yapılmamasını için adaylığımızı koyduk. Siyaset farklı bir şeydir, hekimlerin özlük haklarını savunmak başka bir şey. Biz hekimlerin özlük hakları başta olmak üzere gerekeni yapacağız, amacımız hekimler."

"SAĞLIK BAKANLIĞI İLE İLETİŞİM KOPUK"

"Sağlık Bakanlığı ile iletişim kurmamız lazım. Hepimizin üstündeki erk Sağlık Bakanlığı ama iletişim kopukluğu hat safhada. Maalesef Türk Tabipleri Birliği ile karşı karşıya oturamıyorlar. Bunun önüne geçilmesi lazım. Kazanım elde etmek istiyorsak kavga gürültüyle bunu yapamayız. Kavgayı da anlaşamadığımızda yaparız ama en baştan her şeye 'yanlış' demek de doğru değil.

“GENCECİK HEKİMLER YURT DIŞINA ÇIKIŞ YOLLARI ARIYOR”

İçimizi en çok acıtan şey gencecik tıp öğrencilerinin şimdiden yurt dışına çıkış yollarını araması. Bu çok önemli. Bir öğrencinin daha hekim olmadan 'Hekim olayım da yurt dışına gideyim' arayışına girmesi iç yaralayıcı. Yönetime girmemizin, bir şeyler yapmaya karar vermemizin sebebi de öğrenciler. Tabi ki meslektaşlarım ve asistanlarım da var. Uzman olanlar mecburi hizmetlerini bitirdikten sonra Almanya'ya Norveç'e gitmek istiyor. Bunun önüne geçmek için çok kapsamlı çalışma gerekiyor. Kim nerede hata yapıyor, sorun ne, incelenmeli. Yeter ki konuşalım. Eminim ki Sağlık Bakanlığı da akademik düzeyde YÖK de bizi dinleyecektir."

"BÜTÜN HEKİMLERİ KUCAKLAMAYA TALİBİZ"

Aile hekimlerini temsilen yönetimde yer aldığını belirten Funda Müftüoğlu şunları söyledi:

"Kadın kimliğinin yapıcılığını ve üretkenliğini oda çatısı altında birleştirip, hekim sorunlarını diyalog yoluyla çözmek istiyoruz. Tabip Odası’nın hekim sorunlarına odaklı çalışması ve çözüm üretmesi gerektiğine inanan bir grupla yola çıktık. Birinci basamakta çalışan aile hekimlerini temsilen buradayım. Aynı zamanda aile hekimliği uzmanıyım. Yönetim kurulumuzda birinci, ikinci ve üçüncü basamakta çalışan arkadaşlarımız var. Özel hastanelerde çalışanlar, asistan hekimler var. Bütün hekimleri bu seçimlerde kucaklamayı ve tüm sorunları oda çatısı altında tartışıp çözüm oluşturulması için oylara talibiz."

"KADININ BÜTÜNLEŞTİRİCİ GÜCÜ"

Zehra İlke Akyıldız ise "Hekim denildiği zaman pratisyen, aile, asistan, kamuda çalışanlar, özel hastanedekiler, üniversitelerdekiler ve emekli olanların da akla gelmesi gerekiyor. Biz 7 kadın olarak, kadının kapsayıcı ve bütünleştirici gücü nedeniyle her gruptaki hekimin ortak sorunlarını çözüm için çalışmak istiyoruz" diye konuştu.

İzmir Tabip Odası seçimlerinde yönetime Demokratik Katılımcı Hekimler Grubu da aday olmuştu.