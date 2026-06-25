7 kişinin öldüğü kazadan yıllar sonra gelen kapatma kararı isyan ettirdi

Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi'nde 2021 yılında treninin minibüse çarptığı, 7 kişinin öldüğü kazada hemzemin geçidin kapatılması sonrası mahalleli, mağdur olduklarını belirterek, bölgeye katlı kavşak yapılmasını istedi. Kazadan 4 yıl 9 ay sonra kapatılan hemzemin geçit nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirten Velimeşe Mahallesi muhtarı Olcay Alpsoy, "Öğrencilerimizin okullarına ulaşımı zorlaştı, işçilerimizin işlerine gitme süreleri uzadı" dedi.

Velimeşe Mahallesi'nde 4 Eylül 2021'de Kapıkule-Halkalı seferini yapan yük treni, hemzemin geçitte kapalı bariyerlerin arasından geçmeye çalışan, içerisinde fabrika işçilerinin bulunduğu, Bilal Küllü'nün kontrolündeki 59 ADJ 755 plakalı minibüse çarptı. Kazada Suzan Aksoy, eşi Halil Aksoy, Nebibe Korkmaz, Cangül Akın, Hülya Dinçkol, Yaşar Yüce, Nusret Açıkgöz yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Minibüs şoförü Küllü'nün tutuklanmasının ardından İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Ulaştırma Birimi'nden Prof. Dr. Zübeyde Öztürk, Öğretim Görevlisi Dr. Adem Faik İyinam ve Öğretim Görevlisi Dr. Nurbanu Çalışkan Özüer'den oluşan bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda Küllü 'asli', TCDD ve Karayolları Genel Müdürlüğü yerel idaresi ise 'tali' kusurlu bulundu.

VALİLİK KARARIYLA KAPATILDI

Kazadan 3 ay önce 1 Haziran 2021 tarihinde TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğü Demiryolu Bakım Servis Müdürlüğü'nün, Tekirdağ Valiliği ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Ergene Belediye Başkanlığı'na bir yazı göndererek, hemzemin geçidin kapatılmasını istediği ortaya çıktı. Ancak aradan geçen yıllarda kazayla ilgili Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı ile İçişleri Bakanlığı'nın inceleme ve soruşturmaları sürdü. Bakanlık, müfettişler görevlendirirken, konu yeniden gündeme geldi. Bakanlık ve savcılık incelemeleri devam ederken; Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün başvurusu sonrası Tekirdağ Valiliği, 14 Haziran 2026 günü hemzemin geçidi taşıt ve yaya trafiğine kapattı.

''HALKIMIZ TEDİRGİN DURUMDA''

Kazadan 4 yıl 9 ay sonra hemzemin geçidin kapatılması sonrası Velimeşe Mahallesi’nde yaşayanlar, mağdur olduklarını belirtip, eylem yaptı. Velimeşe Mahallesi muhtarı Olcay Alpsoy, mahalle meydanında toplanan yaklaşık 300 kişiye hitaben yaptığı konuşmada, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. Alpsoy, "Velimeşe halkımızın sesine kulak vermek, vatandaşımızın mağduriyetini giderecek kalıcı ve hızlı çözümlerin hayata geçirilmesini istiyoruz. İstasyon Caddemizin girişinin hemzemin gerekçesiyle kapatılması nedeniyle vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyet her geçen gün artmaktadır. 2021 yılında çalışması yapılan katlı kavşak projesi, aradan 5 yıl geçmesine rağmen hala hayata geçirilmemiştir. Bu yolun kapatılması ile birlikte esnafımız maddi sıkıntıya düştü, öğrencilerimizin okullarına ulaşımı zorlaştı, işçilerimizin işlerine gitme süreleri uzadı ve çalışma hayatı trafik yoğunluğundan dolayı riske girdi. İstasyon karşısında yaşayan 30'a yakın hanemizin günlük yaşamları olumsuz etkilendi. Çerkezköy ilçesine gitmek isteyen vatandaşlarımız ulaşım sıkıntısı başladı. Çiftçilerimizin tarlalarına ulaşımı zorlaştı. Velimeşe'miz tek yola mahkum edilerek yaşanabilecek herhangi bir kaza sonucunda yol kapanmasından, yangın ve sağlık hizmetleri konusunda halkımızı tedirgin durumda. Biz, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlardan; hemzemin geçidin kapatılması sonrasında oluşan mağduriyetin giderilmesi amacıyla katlı kavşak projesinin ve güvenli bağlantı yollarının duble yol olarak bir an önce yapılmasını talep etmekteyiz. Velimeşe halkımızın sesine kulak verilmesini, vatandaşımızın mağduriyetini giderecek kalıcı ve hızlı çözümlerin hayata geçirilmesini istiyoruz" dedi. Konuşmaların ardından toplanan kalabalık, kapanan hemzemine yürüdü. Burada bir süre bekleyen kalabalık sessizce dağıldı.