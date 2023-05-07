7 Mayıs 1924’e bir mektup

Yayınlanma: 07.05.2023 - 15:27

Güncelleme: 07.05.2023 - 15:27

*Bu yazı gazetemizin 99'uncu yıldönümü için hazırlanan ekte yayımlanmıştır.

Bugün, yurdunun dört bir yanını sarmış işgalcilere karşı, tüm dünyadaki mazlum milletlere örnek olmuş bir İstiklal savaşı veren, harap düşmüş ama muzaffer bir millete uygarlık yolunda ışık tutmak için yayın hayatına başlıyorsun. Hayallerin çok büyük, önündeki engeller zorlu. Sorumluluğun da çok fazla. Çünkü ismin “Cumhuriyet”. İsmini verense yurdunu düşmanlardan kurtaran ve “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” diyerek yönetim iradesini halka teslim eden Gazi Mustafa Kemal. Gelecekte alacağı soyadıyla, Atatürk.

Yeniden ayağa kalkmanın coşkusuyla çok çalışacaksın. Halka yol göstermek, sorunlarını anlatmak, çağdaş çözüm önerileri sunmak için kolları sıvayacaksın. Ülkesini geliştirmek isteyen aydınlar fikirlerini senin çatın altında tartışacak. Kimi zaman kavga edecek, bazen ortak bir yol bulmak zor olacak.

Sen hep birlikte kalkınma amacıyla kültürel ve ekonomik devrimlerin tarafı olurken, yobazlığın, gericiliğin nefesi de ensenden hiç eksik olmayacak. Halkı yeniden “tebaa” yapıp ortaçağ karanlığında tutmak isteyenler sana ve savunduğun değerlere sürekli saldıracak. Kimi zaman yurduna göz koyanlarla işbirliği yapıp isyan çıkaracaklar. Gün gelecek insanları, dini hassasiyetleriyle kışkırtıp Cumhuriyete karşı ayaklandırmaya çalışacaklar.

Ancak senin durduğun yer her zaman belli olacak, savunduğun ilkeler de... Zorda kaldığında her zaman onlara başvuracaksın. Çünkü sana ismini veren kurucunun attığı temeller o kadar güçlü ki seni de ülkeyi de yolundan döndüremeyecek.

Cumhuriyet’in ilanıyla temelleri atılan demokrasi, bir gün gelecek çok partili siyasi hayatı getirecek. Halkın kendi kendini yönetmesi zaten Cumhuriyet’in ve demokrasinin temel prensiplerinden değil mi? Ancak ışık tuttuğun bu yolda oklar sana da dönecek. Yazarların yargılanacak, hapse atılacak, iktidarlar tarafından baskı göreceksin.

Bu arada dünya da büyük bir hızla değişecek, savunduğun sarsılmaz değerleri kelime oyunlarıyla, kavramları karıştırarak eğip bükmeye çalışanlar olacak. Dini sömüren iktidarların gözü de hep üzerinde olacak. Darbeler, ekonomik krizler ve daha nice sorunlar... Ve bir gün gelecek, sana, savunduklarına karşı çıkanlar tek bir siyasi iktidarın çevresinde bütünleşecek.

Sana bu mektubun yazıldığı tarih, 7 Mayıs 2023. Cumhuriyetin 100. yılındayız, senin ise 99. kuruluş yıldönümün. Tam bir hafta sonra Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden biri yaşanacak. Her zaman savunduğun halk, yönetim iradesini ya savunduğun değerler çerçevesinde ya da tam karşısında kullanacak. Yine de sen bileceksin. Adım adım yürüdüğün bu yolda, Atatürk’ün sana gösterdiği hedefte bugüne kadar yürüdüğün gibi ne olursa olsun gelecekte de yürüyeceksin. O yüzden, yolun açık olsun Cumhuriyet!