7 metrelik menfezden düşen minibüsteki 2 kişi hayatını kaybetti
Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak 7 metrelik menfezden aşağı düşen minibüsteki 2 kişi hayatını kaybetti. Kurtarma ekipleri ölen şahısların cansız bedenlerini sıkıştıkları yerden çıkarmak için uzun süre uğraş verdi.
Kaza, Emirdağ-Bolvadin ilçe karayolu Kapaklı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.K. idaresindeki plakalı minibüs, sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu 7 metre derinliğindeki menfezden aşağı düştü.
Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine jandarma, 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler menfezden aşağı indiklerinden hurdaya dönen minibüsteki sürücü N.K. ile yanında bulunan T.K.’nın feci şekilde hayatlarını kaybettiklerini tespit etti.
EKİPLER CENAZELERİ YAKLAŞIK 10 METRE TIRMANARAK TAŞIDI
Kurtarma ekipleri ardından araç içerisinde sıkışan cenazeleri çıkarmak için çalışma başlattı. Olay yerine çağıran vinç yardımıyla minibüsü olay yerinden kaldırdıktan sonra cenazelere ulaşıldı. Jandarmanın incelemelerinin ardından AFAD ekipleri cenazeleri ceset torbasına koyarak yaklaşık 10 metre tırmandıktan sonra cenaze aracına koydu. Cenazeler ardından morga kaldırıldı.
Kazanın ardından jandarma tarafından başlatılan incelemenin ise devam ettiği bildirildi.
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