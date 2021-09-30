7 sahada JES ruhsatı: 'Manisa’yı yok edecek proje'

30 Eylül 2021 Perşembe, 12:00

Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından bildirilen ve Resmi gazetede yayınlanan ilana göre Manisa'nın Turgutlu, Salihli, Alaşehir, Kula, Yunusemre ve Demirci ilçelerinde 7 saha yeniden jeotermal kaynak arama ve işletme ruhsatlı saha olarak ihaleye açıldı.

İhale duyurusu ardından Ziraat Mühendisleri Odası Manisa Şube Başkanı İbrahim Demran, açıklama yaparak tepki gösterdi.

Demran, “Manisa halkı, topraklarımızı, havamızı ve suyumuzu kirleten bu potansiyel kirleticileri istemiyor. Küresel iklim değişiklikleri tarımı ve insan yaşamını hat safhada etkiliyorken kuraklık göllerimizi, barajlarımızı kurutmuşken, yapılan bu ihale Manisa’ya en büyük darbedir. Zaten Gediz nehri zehir akıtmakta, Gölmarmara kurumuş, barajlarımızın ve yer altı su kaynaklarımızın durumu ortadadır. Tarımsal ürünlerde üretici fiyatlarıyla Pazar fiyatı arasındaki makas iyice açılmıştır. Bu durum üretimden vazgeçme ile sonuçlanmaktadır. Üretici zaten can derdindeyken potansiyel kirletici olan JES sahalarının ihale edilmesi kabul edilemez” diye konuştu.