7. Uluslararası Piyano Yarışması ve Festivali İzmir'de başladı

14 Haziran 2022 Salı, 16:15

İzmir'in Konak ilçesinde bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe, yurt içi ve dışından 350 genç piyanist katıldı. Öğrenciler, 3 gün sürecek festival kapsamında jürinin karşısında yeteneklerini sergileyecek, son gün ise derece alabilmek için yarışacak. Akademinin kurucusu ve opera sanatçısı İlhan Cinpir, festivale katılımın her yıl artarak devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin her bölgesinden katılım olduğunu söyleyen Cinpir, "Yurt dışından gelen genç piyanistler de var. Bu bizi ziyadesiyle memnun etti. Yoğun talep nedeniyle kendi öğrencilerimizi festivale alamadık. Festivalde 350 öğrencimiz yer alacak. 50 öğrenci de piyano yarışmasında sahneye çıkacak." dedi.

Piyano alanında çok değerli öğretmenlere sahip olduklarını hatırlatan Cinpir, çocuklara yönelik opera, müzikal ve bale gibi programlar da organize ettiklerini dile getirdi.

Festivale Kahramanmaraş'tan katılan Zeynep Zişan Kızıldağ ise yaklaşık 8 yıldır piyano eğitimi aldığını hatırlattı.

Üniversite eğitimine de müzik alanında devam etmek istediğini anlatan Kızıldağ, "Bugüne kadar birçok yarışmada derece aldım, katıldığım her organizasyon sonrası kendime yeni hedefler koyuyorum. Amacım ülkemi yurt dışında da temsil edebilmek." diye konuştu.

Bilge Elmas ise 2 yıldır piyano eğitimi aldığını dile getirerek, müzik alanında kendisini geliştirmek için çaba sarf edeceğini vurguladı.