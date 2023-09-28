7 yaşındaki çocuğun feci sonu... Asansör boşluğuna düştü
Ankara'da Damla Akan (7) apartmanda arızalanıp duran asansörden çıkmak isterken boşluğa düşüp hayatını kaybetti.
Ankara'nın Altındağ ilçesi Başpınar Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde Damla Akan, ablası ve kardeşiyle 5'inci katta oturan dedelerini ziyaret ettikten sonra, kot 1'de bulunan dairelerine inmek için asansöre bindi.
4'üncü kata inen asansör arızalanıp durdu. Damla Akan, kapısı açılan asansörün kabininden bina içine atladığı sırada ayağının kayması sonucu yaklaşık 50 santimetrelik açıklıktan asansör boşluğuna düştü.
Çocukların seslerini duyan binadakiler, ablası ve kardeşini kabinden çıkardıktan sonra Damla'yı da asansör boşluğundan kurtardı.
YAŞAMINI YİTİRDİ
İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Damla Akan, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Akan'ın cenazesi adli tıp kurumundaki otopsi sonrası ailesine teslim edilip memleketi Ağrı'ya gönderildi.
OLAY KAMERADA
Öte yandan Damla Akan'ın asansör boşluğuna düştükten sonra bina içinde yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Binadakilerin apartman boşluğundan çıkardığı Damla'yı kucaklarında taşıması görüntüde yer aldı.
"ÇOCUK BOŞLUĞA DÜŞMÜŞ"
Bina yöneticisi Nizam Demir, "Asansör 4'üncü ve 5'inci katların arasında durmuş. 3 kardeş aynı anda asansördelermiş. Çocuk boşluğa düşmüş. Diğer çocukları eşim kurtarmış" dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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