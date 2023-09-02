İnşaatta asansör boşluğuna düşen mühendislik firması sahibi öldü

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir inşaatta 15 metre yükseklikten asansör boşluğuna düşen mühendislik firması sahibi hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 02.09.2023 - 11:07
İnşaatta asansör boşluğuna düşen mühendislik firması sahibi öldü
Abone Ol google-news

İnönü Mahallesi'nde inşaatı devam eden okul binasının asansör boşluğundaki iskelede doğalgaz tesisatıyla ilgili çalışma yapan makine mühendisi Mümin Yılmaz (68) dördüncü kattan düştü.

KURTARILAMADI

Asansör boşluğunda yaklaşık 15 metre yükseklikten düşen Yılmaz, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Mühendislik firması sahibi olduğu öğrenilen Yılmaz'ın cesedi, savcı ve Emniyet ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi morguna gönderildi.


Player Alanı
asansör boşluğu asansör

İlgili Haberler

Malatya'da iş cinayeti: Asansörü sökmeye çalışan işçi 4. kattan düştü

Malatya'da iş cinayeti: Asansörü sökmeye çalışan işçi 4. kattan düştü
Asansörlerde yeni dönem: 'Artık zorunlu'

Asansörlerde yeni dönem: 'Artık zorunlu'
Asansörde sıkışan köpeği böyle kurtardı

Asansörde sıkışan köpeği böyle kurtardı

En Çok Okunan Haberler