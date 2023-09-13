Metruk binada ilginç olay: 3'üncü kattan asansör boşluğuna düştü
İzmir'in Konak ilçesinde, metruk bir binanın 3'üncü katından asansör boşluğuna düşen Hamit B.(43), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Vücudunda çok sayıda kırık olduğu belirtilen Hamit B., hastanede tedaviye alındı.
Gaziler Caddesi'ndeki metruk bir binada saat 05.00 sıralarında iddiaya göre, arkadaşları ile metruk binaya giren Hamit B., binada yürüdüğü sırada dengesini kaybederek 3'üncü kattan asansör boşluğuna düştü.
İTFAİYE KURTARDI
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
3'üncü kattan düşerek yaralanan Hamit B., itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda bulunduğu yerden kurtarıldı.
ÇOK SAYIDA KIRIK VAR
Vücudunda çok sayıda kırık olduğu belirtilen Hamit B., ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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