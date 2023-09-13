Metruk binada ilginç olay: 3'üncü kattan asansör boşluğuna düştü

Yayınlanma: 13.09.2023 - 07:51

Güncelleme: 13.09.2023 - 07:52

Gaziler Caddesi'ndeki metruk bir binada saat 05.00 sıralarında iddiaya göre, arkadaşları ile metruk binaya giren Hamit B., binada yürüdüğü sırada dengesini kaybederek 3'üncü kattan asansör boşluğuna düştü.

İTFAİYE KURTARDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

3'üncü kattan düşerek yaralanan Hamit B., itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda bulunduğu yerden kurtarıldı.

ÇOK SAYIDA KIRIK VAR

Vücudunda çok sayıda kırık olduğu belirtilen Hamit B., ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.