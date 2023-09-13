Metruk binada ilginç olay: 3'üncü kattan asansör boşluğuna düştü

İzmir'in Konak ilçesinde, metruk bir binanın 3'üncü katından asansör boşluğuna düşen Hamit B.(43), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Vücudunda çok sayıda kırık olduğu belirtilen Hamit B., hastanede tedaviye alındı.

DHA
Yayınlanma: 13.09.2023 - 07:51
Metruk binada ilginç olay: 3'üncü kattan asansör boşluğuna düştü
Abone Ol google-news

Gaziler Caddesi'ndeki metruk bir binada saat 05.00 sıralarında iddiaya göre, arkadaşları ile metruk binaya giren Hamit B., binada yürüdüğü sırada dengesini kaybederek 3'üncü kattan asansör boşluğuna düştü.

İTFAİYE KURTARDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

3'üncü kattan düşerek yaralanan Hamit B., itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda bulunduğu yerden kurtarıldı.

ÇOK SAYIDA KIRIK VAR

Vücudunda çok sayıda kırık olduğu belirtilen Hamit B., ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.


Player Alanı
Ambulans İzmir

İlgili Haberler

Beyoğlu'nda korkutan yangın: 2 katlı metruk bina alev alev yandı!

Beyoğlu'nda korkutan yangın: 2 katlı metruk bina alev alev yandı!
Metruk binaya tarihi eser operasyonu: 5 bin sikke ele geçirildi!

Metruk binaya tarihi eser operasyonu: 5 bin sikke ele geçirildi!
Fatih’te 2 katlı metruk bina alev alev yandı!

Fatih’te 2 katlı metruk bina alev alev yandı!

En Çok Okunan Haberler