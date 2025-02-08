7 yıl 7 ay 7 gün hapisle aranıyordu: Firari FETÖ hükümlüsü Kırıkkale'de yakalandı

Yayınlanma: 08.02.2025 - 09:16

Güncelleme: 08.02.2025 - 09:18

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Bu kapsamda örgüte üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 7 yıl 7 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.