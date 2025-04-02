7 yıl önce çöpte bulunan bebeğin faili annesi çıktı! Cinayeti soğukkanlılıkla itiraf etti

Yayınlanma: 02.04.2025 - 08:08

Güncelleme: 02.04.2025 - 08:08

Muğla’nın Ortaca ilçesinde, 10 Temmuz 2018’de bir çöp konteynerinde poşete sarılmış halde bulunan ölü bebek vakasında yeni gelişme yaşandı. 7 yıl önce faili belirlenemeyen olay, yeniden açılan soruşturmayla aydınlatıldı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dosyayı yeniden ele aldı. Olay yerinde bulunan bir çikolata ambalajı ve mağaza poşeti incelemeye alındı. Mağazanın güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüpheli olarak Gülcan Deniz’e ulaştı.

Gözaltına alınan Gülcan Deniz, ifadesinde korkunç gerçeği soğukkanlılıkla anlattı. Kocasının kendisine sürekli eziyet ettiğini, bebeği dünyaya getirmek istemediğini söyledi. Evde, salon kısmında doğum yaptığını belirten Deniz, doğumdan hemen sonra bebeğin boynuna bezle düğüm atarak boğduğunu ve cesedini bir poşete koyarak çöp konteynerine attığını itiraf etti.