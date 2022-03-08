7 yıl sonra AKP'li vekilin söyledikleri gerçek oldu

08 Mart 2022 Salı, 16:16

Son günlerde ayçiçek yağı ve benzin zamları sonrasında yurttaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

AKP'li Jülide İskenderoğlu'nun 7 yıl önce yaptığı paylaşım ise sosyal medyada yeniden gündem oldu.

İskenderoğlu, 19 Nisan 2015 tarihinde yaptığı sosyal medya paylaşımında "Bizi alkışlayanlara gülüyoruz. Sanki yağ, mazot kuyrukları, darbeler, ilaç kuyrukları bizim dönemimizdeydi de…" ifadelerini kullanmıştı.

Bu paylaşımının ardından gelen zamlardan dolayı yurttaşların benzin ve ilaç kuyruklarında olması dikkat çekiyor.