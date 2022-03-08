Zam yağmuru bitmedi: Benzine üst üste 2 zam daha gelecek

Bu gece yarısından sonra motorine 2,34 kuruş, benzine de 1,12 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Artıbir kamuoyu şirketi Genel Müdürü Hüseyin Çalıskaner bir akaryakıt firması bölge müdürü arkadaşından edindiği bilgiyi kamuoyuyla paylaştı.

Çalışkaner'e gelen bilgiye göre gün gün akaryakıta aşağıdaki gibi zam gelecek:

8 Mart Salı: 1,44 TL zam

9 Mart Çarşamba: 2,34 TL zam

10 Mart Perşembe:1,60 TL zam

Bugün daha az zam gelecek diye sakın sevinmeyin.

Akaryakıt firması bölge müd. arkadaşımın gönderdiği zamlar aşağıdaki gibi.



8 Mart Salıdan geçerli 1,44 TL



9 Mart Çarşambadan geçerli 2,34 TL



10 Mart Perşembeden geçerli 1,60 TL



Evet şimdi mendilleri hazırlayabilirsiniz. https://t.co/pdbjiiINIf