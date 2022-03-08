Zam yağmuru bitmedi: Benzine üst üste 2 zam daha gelecek
Motorin ve benzine neredeyse her gün zam geliyor. Bu gece ve yarın yeni zamlar geleceği iddia edildi.
Bu gece yarısından sonra motorine 2,34 kuruş, benzine de 1,12 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
Artıbir kamuoyu şirketi Genel Müdürü Hüseyin Çalıskaner bir akaryakıt firması bölge müdürü arkadaşından edindiği bilgiyi kamuoyuyla paylaştı.
Çalışkaner'e gelen bilgiye göre gün gün akaryakıta aşağıdaki gibi zam gelecek:
8 Mart Salı: 1,44 TL zam
9 Mart Çarşamba: 2,34 TL zam
10 Mart Perşembe:1,60 TL zam
Bugün daha az zam gelecek diye sakın sevinmeyin.— Hüseyin Çalıskaner (@caliskanerh) March 7, 2022
Akaryakıt firması bölge müd. arkadaşımın gönderdiği zamlar aşağıdaki gibi.
8 Mart Salıdan geçerli 1,44 TL
9 Mart Çarşambadan geçerli 2,34 TL
10 Mart Perşembeden geçerli 1,60 TL
Evet şimdi mendilleri hazırlayabilirsiniz. https://t.co/pdbjiiINIf
İlgili Haberler
- Benzine bir yılda yüzde 166, motorine yüzde 235 oranında zam
- Dur durak bilmiyor... Benzin ve motorine büyük zam kapıda!
- Şahan Gökbakar'dan 'akaryakıt zammı' tepkisi: 'Her benzinlikte bir halay başı...'
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Dekan'dan öğrenciye: 'Ne diyorsun lan!'
- 8 Mart'ı serada domates toplayarak geçiriyorlar
- Bu kadınların çocukları bile laboratuvarlarda büyüdü
- 'En çok atıf alan makalem bu vakaya ait'
- Ataşehir'de korkutan yangın!
- İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi
- 'Cumhuriyet tarihindeki en büyük zam'
- 'Kalaşnikof' tartışması gündem oldu
- 'İtirazımız sadece zamlara değil!'
- Habertürk canlı yayınında cinsiyetçi sözler
En Çok Okunan Haberler
- Covid-19 salgını karşısında normalleşmek için erken mi?
- Dekan'dan öğrenciye: 'Ne diyorsun lan!'
- Esra Kazancıbaşı, eşi Rasim Öztekin'i andı
- OGS dönemi sona eriyor: Son gün 31 Mart
- Les Kurbas Tiyatrosu sığınma merkezine dönüştürüldü
- 1 maçta 3 kaleci birden sakatlandı
- TÜİK açıkladı: 2021 yılı zam şampiyonu belli oldu
- İstinaf'tan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında karar
- İşte Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in durumu
- Ukrayna'yı terk edenlerin sayısı 2 milyona ulaştı