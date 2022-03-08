Zam yağmuru bitmedi: Benzine üst üste 2 zam daha gelecek

Motorin ve benzine neredeyse her gün zam geliyor. Bu gece ve yarın yeni zamlar geleceği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
08 Mart 2022 Salı, 12:52
Zam yağmuru bitmedi: Benzine üst üste 2 zam daha gelecek
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Bu gece yarısından sonra motorine 2,34 kuruş, benzine de 1,12 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Artıbir kamuoyu şirketi Genel Müdürü Hüseyin Çalıskaner bir akaryakıt firması bölge müdürü arkadaşından edindiği bilgiyi kamuoyuyla paylaştı. 

Çalışkaner'e gelen bilgiye göre gün gün akaryakıta aşağıdaki gibi zam gelecek:

8 Mart Salı: 1,44  TL zam

9 Mart Çarşamba: 2,34 TL zam

10 Mart Perşembe:1,60 TL zam


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