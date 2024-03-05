7 yıldır vermiyorlar: LÖSEV'li ailelerden bakanlığa 'ruhsat' çağrısı

LÖSANTE Hastanesi’nin 7 yıldır karşı karşıya olduğu ruhsat engeline ilişkin LÖSEV’li aileler sosyal medya hesapları üzerinde bakanlığa çağrı yapmaya başladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.03.2024 - 12:15
7 yıldır vermiyorlar: LÖSEV'li ailelerden bakanlığa 'ruhsat' çağrısı
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Sağlık Bakanlığı’na yapılan resmi başvurular ve Bakanlık denetimlerinde 100 üzerinden 99.67 gibi alınan yüksek kalite puanlarına rağmen LÖSANTE Hastanesi'nin tam kapasite çalışmasına izin hala verilmiyor.

LÖSANTE Hastanesi’nin 7 yıldır karşı karşıya olduğu ruhsat engeli, hastanenin tam kapasite çalışmasına ve daha çok çocuğa ulaşmanın önünde engel oluşturuyor. 

LÖSEV’in ailelerinden gelen tüm taleplere ve yapılan çağırlara rağmen, LÖSANTE Hastanesi’ne 400 yatak kapasitesinden sadece 200 yatağına kullanım izni verilmişti.

Tedavisi devam eden lösemili çocuklar, iyileşen gençler ve aileleri 2 Mart’tan bu yana sosyal medyadan seslerini duyurmak için paylaşımlar yapmaya başladı. 

#LösanteyeTamRuhsat etiketi ile yüzlerce video ve çağrı paylaşıldı. 

Çocukların ve gençlerin ortak mesajı ise şu oldu: 

“LÖSANTE Hastanemize neden tam ruhsat verilmiyor? Daha çok lösemili ve kanser hastası çocuk sunulan ücretsiz tedavi hizmetinden yararlansın, kardeşlerimiz de yaşasın.” 

Lösemili çocukların ve iyileşmiş gençlerin ebeveynleri ise paylaştıkları videolarda “Bu zorlu lösemi ve kanser mücadelesinde, kamuoyunun da desteğini yanımızda hissetmek istiyoruz. LÖSANTE Hastanesi için bu engeli birlikte aşmak adına duyarlılığınızı ve desteğinizi bekliyoruz” dendi.


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