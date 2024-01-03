72 kişiye mezar olan İsias Otel'i davasında ilk duruşma bugün: Olası kastla yargılayın

Yayınlanma: 03.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.01.2024 - 04:00

Kahramanmaraş merkezli depremlerde KKTC’li sporcuların ve tur rehberlerinin de aralarında bulunduğu 72 kişiye mezar olan Adıyaman’daki Grand İsias Otel davasının ilk duruşması bugün Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianamede şüphelilerin “bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 2 yıl 8’er aydan 22 yıl 6’şar aya kadar cezalandırılmalarını talep etti.

Dosya çerçevesinde yapı sahiplerinden Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Efe Bozkurt, fenni mesul ve statik proje müellifi Erdem Yıldız, statik proje müellifi Halil Bağcı tutuklu; Bilge Açık, Hasan Aslan, Mehmet Göncüoğlu, Seda Zeren, Şule Özbek ve Ulviye Bozkurt ise adli kontrol şartı ile yargılanıyor.

Duruşma öncesi “Şampiyon Melekler” olarak adlandırılan, depremde yaşamını yitiren sporcuların aileleri ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Av. Hasan Esendağlı, Cumhuriyet’e konuştu.

‘OLASI KASTLA YARGILANSINLAR’

14 yaşındaki oğlu İzcan’ı kaybeden Feriha Yiğittürk, “Beklentimiz, yargılama sürecinde sanıkların olası kastla öldürmeden yargılanması ve ceza almasıdır. Mühendislerle, hukukçularla konuştuk; ‘Bu davada gördüklerimiz, işledikleri suçlar olası kastla öldürme olarak değerlendirilmeyecekse, hiçbir dava olası kast kapsamına alınmaz’ diyorlar. Olası kastla karar çıkmazsa çok ciddi bir hukuk katliamı olacak” dedi.

‘İSİAS OTEL’İ YARATAN, İMZA KOYAN, İZİN VEREN...’

14 yaşındaki kızı Selin’i kaybeden Enver Karakaya ise “İsias Otel’i yaratan, imza koyan, izin veren her bireyin suçlu olduğunu, tümünün cinayetle ve olası kastla yargılanması gerektiğine inanıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, KKTC’nin şehit ilan ettiği çocuklar için adalet sağlamalı ve kendi gelecek nesillerini daha güvenli binalarda yaşatmak için bu davayı emsal kabul ettirecek bir karara imza atmalı” diye konuştu.

Karakaya, “Ben tek çocuğumu kaybetmiş, hayattan beklentisi kalmayan bir babayım. Başka babalar, anneler bu acıyı yaşamasın diye bütün savaşımız” ifadelerini kullandı.

‘SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ’

13 yaşındaki oğlu Aras’ı kaybeden Murat Aktuğralı da sanıkların “bilinçli taksirle öldürme” suçundan yargılamasına tepki gösterdi. Aktuğralı, “Bilirkişi raporunda ihmaller açıkça ortaya konulmuştur. 72 kişinin ölümüne neden sorumluların ‘bilinçli taksirle öldürme’ suçundan yargılanması insani ve hukuki değildir. Sonuna kadar sürecin takipçisi olacağız” dedi.

‘ADALET TECELLİ ETSİN’

Duruşmanın üç gün süreceğini belirten avukat Hasan Esendağlı, “Oldukça ciddi bir iddianame ve oldukça ciddi delillerle yargılama süreci başlıyor. Beklentimiz aileler, kaybettiğimiz çocuklarımız adına adaletin gerçekleşmesidir. Bu vahim sonuçta katkısı olanlar en ağır cezayı almalıdır. Bu süreci takip edeceğiz ve adaletin tecelli etmesini bekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

KKTC’DEN HEYET İZLEYECEK

KKTC basınına yansıyan haberlere göre Başbakan Ünal Üstel’in müşteki olduğu davayı Üstel ve ekibi, Şampiyon Melekler’in aileleri ve yakın arkadaşlarının yanı sıra, Meclis’teki bu konuda oluşturulan araştırma komitesi üyeleri, bazı siyasi parti liderleriyle milletvekilleri, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve beraberindeki avukatlardan oluşacak kalabalık bir heyet izleyecek.

İsias Otel ile ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda “Beton kalitesinin bariz bir şekilde düşük olduğu, ayrıca çakıl ve kum olarak dere çakılı ve kumu kullanıldığı tespit edilmiştir. Kullanılan bu malzemelerin tane dağılımının iyi olmadığı tespit edilmiştir” denilmişti. Ayrıca, “Yapıya 2016 tarihinde ruhsatsız bir kat eklendiği”, “proje bilgileri ile ruhsat bilgilerinin uyuşmadığı”, “binaya ait zemin etüdü raporu bulunmadığı” değerlendirmeleri yapılmıştı.