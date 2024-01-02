Depremde 72 kişiye mezar olmuştu: İsias Otel davası yarın başlıyor!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Adıyaman'da yıkılan, 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli'ne ilişkin 5'i tutuklu 11 sanık, yarın hakim karşısına çıkacak.

AA
Yayınlanma: 02.01.2024 - 11:30
Depremde 72 kişiye mezar olmuştu: İsias Otel davası yarın başlıyor!
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6 Şubat'taki depremlerde yıkılan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) sporcu, öğretmen ve tur rehberinin de bulunduğu 72 kişinin yaşamını yitirdiği otele ilişin hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yarın görülmeye başlanacak davaya hayatlarını kaybeden Kıbrıslı öğrencilerin ailelerinin yanı sıra KKTC'den bir heyetin de katılması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

İddianamede, otelin 1993 yılında konut olarak inşa edildiği, 2016 yılında ruhsatsız bir kat eklendiği, binada kullanılan malzemenin kalitesinin yetersiz olduğu ve yönetmeliklere uyulmadığına yer verilmişti.


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