72 saat sonra bulunan Ece Gürel'in kıyafetleri inceleme altına alındı

Belgrad Ormanı'nda yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan ve 3 gündür aranan Ece Gürel, dün gece saatlerinde elbiselerinin bulunduğu alandan 2 kilometre ötede sağ olarak bulunmuştu. Gürel'in üzerindeki kıyafetler, incelenmek üzere emniyete götürülürken, Güreli'n vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadığı öğrenildi.

72 saat sonra bulunan Ece Gürel'in kıyafetleri inceleme altına alındı
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İHA
Yayınlanma: 06.03.2025 - 17:07

Belgrad Ormanı'nda yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan ve 3 gündür aranan 36 yaşındaki Ece Gürel, dün gece saatlerinde elbiselerinin bulunduğu alandan 2 kilometre ötede sağ olarak bulunmuştu.

Gürel'in orman içindeki bir dere kenarında uyur vaziyette arama kurtarma ekipleri tarafından bulunduğu öğrenilmişti. Hafif yaralı olarak bulunan Ece Gürel olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Maslak'ta bulunan Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Gürel'in üzerindeki kıyafetleri incelemek için Kağıthane Olay Yeri İnceleme ekipleri hastaneye geldi. Polis ekipleri kıyafetleri incelemek üzere emniyete götürdü.

Öte yandan Ece Gürel'in sabah saatlerinde kalbinin durduğu ve hayata döndürüldüğü öğrenilmişti.

Yoğun bakım servisinden tedavisi devam eden Gürel'in vücudunda darp izine rastlanılmadığı bilgisine ulaşıldı.


Etiketler: #belgrad ormanı #Ece Gürel #kayıp

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